Mercato - OM : Longoria totalement distancé pour cette pépite de Ligue 2 ?

Publié le 19 juin 2021 à 23h15 par D.M.

Pablo Longoria penserait à Amine Adli (Toulouse) pour renforcer l'OM. Mais le jeune joueur a une offre du Milan AC entre ses mains.

Pablo Longoria aurait bouclé un nouveau dossier brûlant. Après avoir trouvé un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson, le président de l’OM serait parvenu à un terrain d’entente avec le FC Barcelone pour Konrad de la Fuente. Le joueur américain devrait arriver à Marseille dans les prochains jours afin de signer son contrat. Un renfort de choix pour Jorge Sampaoli et ses dirigeants, qui suivraient également Amine Adli, sacré meilleur joueur de Ligue 2 cette saison.

Le Milan AC passe à l'action pour Adli