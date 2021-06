Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria passe à la vitesse supérieure pour son recrutement !

Publié le 19 juin 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Après être parvenu à trouver un accord avec Flamengo pour Gerson, Pablo Longoria serait sur le point d'enregistrer l'arrivée de Konrad de la Fuente et a transmis une offre à David Luiz selon nos informations exclusives.

Le mercato estival promet d’être agité à Marseille. En effet, Pablo Longoria ne compte rester les bras croisés cet été et voudrait se montrer actif pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Malgré une situation financière délicate, le président marseillais se montre ambitieux et compte bien offrir douze renforts à son entraîneur lors de cette session de transferts. Et le responsable espagnol n’a pas attendu longtemps pour dévoiler l’identité de sa première recrue. Lors du premier jour du mercato estival, le 9 juin dernier, l’OM annonçait avoir trouvé un accord de principe avec Flamengo pour Gerson. Comme indiqué par le 10 Sport en exclusivité, le club marseillais versera 30M€ à la formation brésilienne pour s’attacher les services du milieu de terrain. Selon nos informations, Pablo Longoria discute aussi avec Arsenal pour Mattéo Guendouzi. Mais le jeune joueur français ne devrait pas être la seconde recrue de l'OM.

Accord trouvé avec le Barça pour Konrad de la Fuente

A la recherche de renforts offensifs, Pablo Longoria aurait décidé de se pencher sur la situation de Konrad de la Fuente, âgé de 19 ans et sous contrat avec le FC Barcelone. Le président marseillais discute depuis plusieurs jours avec les responsables blaugrana et ce dossier s'est accéléré ces dernières heures. « On avance » a simplement confié une source proche du dossier dans des propos rapportés par La Provence . Mais comme indiqué par RMC Sport et Mundo Deportivo les deux parties auraient trouvé un accord. Selon la radio française, le transfert devrait atteindre les 3,5M€ et le Barça aurait décidé de renoncer à la clause de rachat qu’il souhaitait initialement selon les informations de la Provence . Konrad de la Fuente devrait arriver à Marseille dans les prochains jours afin de passer sa visite médicale préalable à son engagement. Un renfort de choix pour Pablo Longoria, qui a également décidé d’accélérer dans un autre dossier de taille.

L'OM dégaine pour David Luiz