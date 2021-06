Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se confirme très sérieusement pour la nouvelle recrue de Longoria !

Publié le 19 juin 2021 à 19h45 par D.M.

L'OM aurait bien trouvé un accord avec le FC Barcelone pour le transfert de Konrad de la Fuente. Le joueur de 19 ans pourrait poser ses valises à Marseille dans les prochains jours.

Nommé en février dernier à la présidence de l’OM, Pablo Longoria se montre bien actif lors de ce mercato estival. Malgré les difficultés financières de sa formation, le dirigeant se montre ambitieux et a déjà bouclé un premier dossier de taille. Comme indiqué par le 10 Sport en exclusivité, l’OM pourrait verser jusqu'à 30M€ bonus compris à Flamengo pour Gerson. Mais Longoria ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et serait sur le point de boucler l’arrivée d’une deuxième recrue.

« On avance »