Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Achraf Hakimi a pris une énorme décision pour son avenir !

Publié le 21 juin 2021 à 11h15 par A.M.

Priorité du PSG pour cet été, Achraf Hakimi a bel et bien accepté la proposition du club de la capitale qui doit désormais trouver un terrain d'entente avec l'Inter.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG et l'Inter sont proches d'un accord pour le transfert d'Achraf Hakimi. La transaction devrait avoisiner les 70M€ et le club de la capitale tiendra ainsi son latéral droit tant attendu depuis plusieurs saisons. En effet, auteur de prestations mitigées, Alessandro Florenzi n'a pas été retenu cet été. Prêté par l'AS Roma, l'international italien n'a donc pas vu le PSG lever son option d'achat estimée à 9M€. Et en attendant de définitivement trouver un accord avec l'Inter, Leonardo a fait le travail auprès du clan Hakimi.

Hakimi est bien d'accord avec le PSG

En effet, d'après le journaliste italien Alfredo Pedulla, Achraf Hakimi est bel et bien tombé d'accord avec le PSG sur les bases d'un salaire annuel estimé à 10M€, confirmant ainsi nos informations du 8 juin dernier. Le club de la capitale semble donc en excellente position pour s'offrir l'international marocain qui semble donc avoir une préférence claire pour le PSG.