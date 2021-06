Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo proche de frapper un grand coup à 70M€ !

Publié le 21 juin 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 21 juin 2021 à 8h18

En quête d'un nouveau latéral droit cet été, le PSG a fait d'Achraf Hakimi sa grande priorité sur le mercato. Et alors que Chelsea est également entré dans ce dossier, les Parisiens sont toutefois idéalement placés.

Ce n'est un secret pour personne, le PSG souhaite recruter un latéral droit d'envergure cet été. Et pour cause, l'option d'achat d'Alessandro Florenzi, prêté par l'AS Roma, n'a pas été levée et Colin Dagba n'a pas encore les épaules pour assumer le rôle de titulaire. Dans cette optique, le PSG a rapidement érigé Achraf Hakimi en priorité et ce dossier prend une tournure très positive pour le club de la capitale.

Le PSG plus que jamais en pole pour Hakimi !

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les positions entre le PSG et l'Inter se sont rapprochées et le transfert pourrait se boucler autour d'une indemnité estimée à 70M€. Une tendance confirmée par Alfredo Pedulla. Le journaliste italien assure également que le club de la capitale est en pole dans ce dossier, notamment grâce au fait que l'Inter ait revu ses exigences à la baisse de 80 à 70M€. Le club lombard refuse également que des joueurs soient inclus dans la transaction et ne réclame que du cash afin de résoudre ses problèmes financiers. Là aussi, c'est un atout pour le PSG puisque Chelsea a proposé certains de ses joueurs dans l'opération, à l'image de Marcos Alonso. Mais l'Inter a tranché, ce sera du cash. Ce qui fait les affaires du club parisien, idéalement placé pour recruter Achraf Hakimi.