Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça coince pour Achraf Hakimi...

Publié le 21 juin 2021 à 1h15 par La rédaction

Le PSG se rapproche encore d’Achraf Hakimi, mais l’Inter continuerait de négocier avec Chelsea. Le club italien aimerait récupérer Emerson Palmieri et Andreas Christensen dans le transfert, mais Thomas Tuchel s'y opposerait partiellement.

C’est le très gros dossier de ce début de mercato pour Leonardo. Après de longues négociations, le feuilleton Achraf Hakimi semble proche d’un dénouement. Comme le rapporte le10sport.com, un accord est proche d’être trouvé entre le PSG et l’Inter. Mais Chelsea ne compte pas lâcher aussi facilement le morceau…

L’Inter veut Christensen en plus d’Emerson Palmieri