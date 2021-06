Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi reçoit un gros coup de pouce pour Sergio Ramos !

Publié le 23 juin 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG envisage plus que jamais de recruter Sergio Ramos, Pablo Sarabia se dit prêt à donner un coup de pouce à Nasser Al-Khelaïfi dans ce dossier.

C’est désormais officiel, Sergio Ramos quitte le Real Madrid alors qu’il est arrivé en fin de contrat avec le club merengue , et les prétendants ne manquent pas sur le marché des transferts pour le défenseur central espagnol. Le PSG est notamment annoncé sur ses traces, et Ramos serait l’un des grands objectifs du président Nasser Al-Khelaïfi. Dans un entretien accordé à Radio Marca mardi, Pablo Sarabia a d’ailleurs tendu une perche au dirigeant du PSG pour ce dossier…

« Cela ne me dérangerait pas de donner le numéro de Ramos… »