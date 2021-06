Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur faut-il vendre en priorité ?

Publié le 23 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Déjà très actif dans le sens des arrivées, le PSG va également devoir vendre cet été afin d'équilibrer ses comptes. Et Leonardo aurait commencé à travailler en ce sens. Mais de quel joueur faut-il se séparer en priorité ?

Depuis l'ouverture du mercato, Leonardo ne chôme pas. Le directeur sportif du PSG a déjà bouclé l'arrivée de Georginio Wijnaldum qui débarque libre en provenance de Liverpool, tandis que Gianluigi Donnarumma a passé sa visite médicale et son officialisation est imminente. Et ce n'est pas tout puisque, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Achraf Hakimi se rapproche du PSG qui s'apprête à transmettre une ultime offre à l'Inter. Les positions des deux clubs sont désormais très proches et l'international marocain pourrait être la troisième recrue parisienne. Leonardo va donc devoir s'attaquer à la seconde partie de son plan : les ventes. Dans cette optique, quel joueur doit absolument partir ?

Plusieurs départs déjà négociés ?

Pour l'instant, aucun départ n'a été acté, mais l'arrivée de Gianluigi Donnarumma devrait faire des dégâts au poste de gardiens de but. Sergio Rico se retrouve numéro 3 dans la hiérarchie tandis qu'Alphonse Areola n'a plus aucun avenir à Paris. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le LOSC s'intéresse au portier champion du monde afin de remplacer Mike Maignan. En défense, Mitchel Bakker sera poussé au départ après le retour de blessure de Juan Bernat. Selon la presse italienne, la Juventus serait aux aguets. Thilo Kherer, Layvin Kurzawa ou encore Colin Dagba ne seront pas retenus. Au milieu de terrain, Ander Herrera, Danilo Pereira ou encore Leandro Paredes pourraient être concernés par un départ en cas de belle offre, tout comme Julian Draxler, Pablo Sarabia voire Mauro Icardi qui conserve une belle côte en Serie A.



Selon vous, quel joueur doit être vendu cet été ?