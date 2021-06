Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakimi attend un ultime signal pour rejoindre Paris !

Publié le 23 juin 2021 à 18h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est tout proche de boucler la signature d'Achraf Hakimi. Alors qu'il a déjà trouvé un accord avec le PSG, le défenseur de l'Inter attendrait qu'un terrain d'entente soit trouvé entre les deux clubs pour foncer à Paris passer sa visite médicale.

Pour étoffer le couloir droit de la défense de Mauricio Pochettino, Leonardo a choisi Achraf Hakimi. Déterminé à boucler ce dossier, le directeur sportif du PSG travaille d'arrache pied et a déjà trouvé un accord avec le défenseur de l'Inter, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Selon nos informations, Leonardo négocie désormais avec les Nerazzurri et est tout proche de boucler un deal proche de 70M€. De son côté, Achraf Hakimi n'attendrait plus qu'un accord finale soit trouvé pour rejoindre la ville de Paris.

Achraf Hakimi sur les starting-blocks pour rejoindre Paris ?