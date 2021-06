Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar s’est fixé un énorme objectif avec Hakimi !

Publié le 23 juin 2021 à 8h45 par A.C.

Champions d’Italie avec l’Inter cette saison, Achraf Hakimi pourrait bien être l’un des très gros coups du mercato estival du Paris Saint-Germain. Et Leonardo espère d'ailleurs parvenir à boucler cette grosse opération avant la fin de la semaine...

La fin du feuilleton semble proche. Voilà plusieurs semaines déjà que le Paris Saint-Germain travaille sur le transfert d’Achraf Hakimi, considéré comme l’un des grands protagonistes du Scudetto de l’Inter d’Antonio Conte. Après avoir vu Chelsea prendre une petite avance, Leonardo a réussi à reprendre la main, comme nous l’avons révélé sur le10sport.com. Désormais, le PSG tente de négocier les derniers détails de l’opération avec l’Inter, qui réclame pas moins de 80M€ pour vendre Hakimi.

Le dossier Hakimi dans le sprint final

Les choses pourraient aller plus vite que prévu. D’après les informations d'Alfredo Pedulla, les dirigeants du Paris Saint-Germain souhaiteraient tout boucler d’ici le 27 juin prochain pour Achraf Hakimi. Cela leur permettrait notamment de programmer la visite médicale et de contrer une éventuelle relance de Chelsea. Une date qui ne devrait pas déplaire à l’Inter ! Il ne faut en effet pas oublier que le club milanais doit absolument enregistrer au moins une vente entre 80 et 100M€, pour rééquilibrer les comptes.