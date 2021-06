Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo annonce une terrible nouvelle pour le projet QSI !

Publié le 23 juin 2021 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, Daniel Riolo assure que l'attaquant français a demandé à quitter le PSG, ne croyant pas au projet de Leonardo.

L'avenir de Kylian Mbappé reste en suspens. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, l'attaquant français, actuellement à l'Euro avec l'équipe de France, n'a toujours pas prolongé son bail et la situation est très incertaine. Le recrutement lancé par Leonardo avec l'arrivée de Georginio Wijnaldum et celles de Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi qui devraient suivre, pourraient inciter Kylian Mbappé à rester puisqu'il a toujours assuré que le projet sportif était sa priorité. Et pourtant, selon Daniel Riolo, le numéro 7 du PSG a demandé à partir.

«Mbappé ne veut pas rester au PSG»