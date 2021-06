Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le retour d’un cadre du projet McCourt se confirme !

Publié le 23 juin 2021 à 4h30 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, l'OM aurait accéléré pour boucler le transfert de Luiz Gustavo qui ferait ainsi son grand retour à Marseille.

Déjà très actif pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a trouvé un accord avec Flamengo pour le transfert de Gerson. Toutefois, l'OM ne s'arrêtera pas là puisqu'un autre milieu de terrain, à vocation défensive, est attendue. Dans cette optique, la piste menant à Mattéo Guendouzi a longtemps semblé être la grande priorité de l'OM, mais Benfica et le Borussia Dortmund sont entrés dans ce dossier ce qui complique la tâche de Pablo Longoria.

L'OM passe à l'action pour Luiz Gustavo