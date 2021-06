Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut recruter un ancien buteur du PSG !

Publié le 22 juin 2021 à 16h10 par A.M.

En quête de renforts offensifs, notamment afin d'anticiper le départ de Dario Benedetto, l'OM s'intéresserait à Kevin Gameiro qui pourrait débarquer libre à Marseille.

Déjà très actif sur le marché, l'Olympique de Marseille ne compte cependant pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, Pablo Longoria souhaiterait notamment densifier le secteur offensif de Jorge Sampaoli. Et pour cause, bien qu'Arkadiusz Milik ait des chances de rester, Valère Germain et Florian Thauvin sont partis libres tandis que l'avenir de Dario Benedetto est plus qu'incertain. Dans cette optique, l'OM s'intéresserait de près à la situation de Kevin Gameiro.

Un contrat de 2 ans proposé à Gameiro ?