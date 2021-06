Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas, Donnarumma, Areola… Voilà celui qui devrait partir !

Publié le 22 juin 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG va très prochainement officialiser l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale va compter de nombreux gardiens dans ses rangs avec en plus le retour de prêt d’Alphonse Areola. Et c’est bien ce dernier qui sera poussé vers la sortie pour faire de la place…

Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma s’apprête à débarquer au PSG. Le gardien italien a validé sa visite médicale avec le club francilien lundi à Rome, alors qu’il dispute actuellement l’Euro avec sa sélection nationale, et va officialiser dans les prochaines heures sa signature pour un contrat de cinq ans avec un salaire annuel avoisinant les 10M€. Un casse-tête en vue pour Mauricio Pochettino, puisque le PSG a récemment prolongé Keylor Navas jusqu’en juin 2024, qu’Alphonse Areola revient de prêt en provenance de Fulham, et que l’entraîneur argentin compte également dans ses rangs Sergio Rico. Soit pas moins de 4 gardiens actuellement sous contrat au PSG.

Areola vers la sortie

Malgré les récentes spéculations sur un éventuel départ en prêt dans la foulée de Donnarumma, le portier italien devrait finalement rester, et L’Equipe a même révélé ce mardi qu’il partait numéro un dans son esprit. Sans surprise, c’est donc Alphonse Areola qui sera poussé en priorité vers la sortie par le PSG cet été, et le10sport.com vous a d’ailleurs révélé en exclusivité que le LOSC songeait sérieusement à son profil pour assurer la succession de Mike Maignan. Seul bémol, et il est de taille : le salaire d’Areola, bien trop conséquent pour les finances du club nordiste. Reste à savoir si un accord sera donc possible entre le LOSC et le PSG, et même dans cette optique, Sergio Rico devrait lui aussi être logiquement poussé vers la sortie plutôt que d’occuper le statut de numéro 3 derrière Navas et Donnarumma…

« Ça dépend du PSG, de l’entraîneur »