Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barça, salaire… Cette grosse révélation sur l’arrivée de Wijnaldum !

Publié le 22 juin 2021 à 14h45 par T.M.

Alors que l’aspect financier aurait visiblement peser dans la balance pour le choix de Georginio Wijnaldum, la réalité pourrait finalement être différente.

Promis au FC Barcelone, Georginio Wijnaldum a finalement choisi de rejoindre le PSG. Et pour expliquer ce rebondissement, il a été annoncé que Leonardo avait mis les moyens pour devancer les Blaugrana. Ainsi, par rapport au salaire qui l’attendait en Catalogne, le Néerlandais se serait vu promettre le double dans la capitale français. Et cela reste d’ailleurs en travers de la gorge de Joan Laporta. « Il y a des clubs-États qui peuvent avoir n'importe quel joueur. Il leur suffit de le vouloir. C'est une question qu'il faudra analyser. Nous nous étions arrêtés sur un joueur, nous avons travaillé pour qu'il vienne, et arrive un club qui paye le double et qui le prend », expliquait dernièrement le président du FC Barcelone.

Un salaire doublé pour Wijnaldum ?