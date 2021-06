Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tout proche de boucler le transfert d'Hakimi !

Publié le 22 juin 2021 à 10h15 par B.C. mis à jour le 22 juin 2021 à 10h16

Priorité du PSG dans ce début de mercato, Achraf Hakimi se rapproche de la capitale. Leonardo préparerait une offre à hauteur de 75M €, bonus compris, susceptible de faire craquer l’Inter Milan.

Après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, qui a passé sa visite médicale ce lundi, Leonardo accélère pour Achraf Hakimi. Le recrutement d’un latéral droit est l’une des grandes priorités du PSG dans ce mercato estival, et comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Leonardo touche au but. Les positions entre le club de la capitale et l’Inter Milan se sont rapprochées ces derniers jours pour le transfert de l’international marocain, qui pourrait avoisiner 70M€. De son côté, Achraf Hakimi donnerait sa priorité au PSG, et ce malgré l’intérêt de Chelsea. Leonardo a donc le champ libre pour boucler ce dossier prioritaire, et l’issue pourrait être proche.

Une offre décisive à 75M€ pour Hakimi ?