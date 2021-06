Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va passer à l'action pour Hakimi !

Publié le 21 juin 2021 à 17h10 par A.M.

Priorité du PSG sur le marché, Achraf Hakimi semble en excellente voie pour rejoindre le club de la capitale. Leonardo s'apprête d'ailleurs a de nouveau sondé l'Inter.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les positions entre le PSG et l'Inter se rapprochent au sujet du transfert d'Achraf Hakimi qui devrait avoisiner les 70M€. Après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, qui a passé sa visite médicale ce lundi, Leonardo s'apprête donc à frapper un énorme coup sur le marché. Le directeur sportif du PSG, en avance dans le dossier Hakimi, souhaite conserver cet avantage et devrait donc prochainement s'activer pour lancer son offensive finale.

Rencontre avec l'Inter dans 48 heures ?