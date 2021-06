Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel prêt à jeter l'éponge pour Hakimi ?

Publié le 21 juin 2021 à 7h45 par La rédaction

Ces derniers jours, les positions du PSG et de l’Inter se sont rapprochées et le transfert d’Achraf Hakimi semble être en bonne voie. Chelsea, seul concurrent du dossier, aurait activé la piste Adama Traoré en cas d’échec.

Cela commence à sentir bon pour Achraf Hakimi au PSG ! Comme révélé par le10sport.com, un accord est proche d’être trouvé entre Paris et l’Inter Milan. Et si la concurrence de Chelsea a longtemps fait douter le club parisien, le ciel semble s’éclaircir pour Leonardo. Achraf Hakimi a écouté l’offre de Chelsea, mais il veut le PSG. Et les Londoniens auraient activé une nouvelle piste en cas d’échec…

Adama Traoré pour oublier Hakimi