Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau coup de tonnerre à prévoir dans le dossier Hakimi ?

Publié le 21 juin 2021 à 0h45 par H.G.

Alors que le PSG est proche d’un accord avec l’Inter pour Achraf Hakimi, il ne serait pas à écarter que le club de la capitale fasse machine arrière.

Il est sans aucun doute l’un des principaux feuilletons de ce début de fenêtre estivale des transferts. Ciblé par le Paris Saint-Germain et Chelsea, Achraf Hakimi voit son avenir être au coeur de toutes les spéculations. Cependant, le dossier pourrait prochainement arriver à son terme dans la mesure où l’Inter et le PSG ne sont plus très loin d’un accord pour une transaction qui s’élèverait à 70 M€ comme le10sport.com vous l’a révélé, et ce tandis qu’un accord a été trouvé entre Paris et Achraf Hakimi depuis maintenant un mois.

Le PSG ne voudrait pas dépenser 70 M€ pour Achraf Hakimi