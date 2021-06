Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo lance l'assaut final pour Hakimi !

Publié le 21 juin 2021 à 9h45 par A.M.

Bien décidé à boucler au plus vite le transfert d'Achraf Hakimi, Leonardo devrait se rendre à Milan cette semaine avant de transmettre l'offre finale dans ce dossier.

Après avoir bouclé l'arrivée libre de Georginio Wijnaldum et alors que celle de Gianluigi Donnarumma est imminente, le PSG concentre désormais toutes ses forces au recrutement d'Achraf Hakimi qui doit venir combler des lacunes trop importantes au poste de latéral droit. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les positions du PSG et de l'Inter se sont d'ailleurs rapprochées ces dernières heures. Et Leonardo compte concrétiser cela en transmettant la dernière offre à l'Inter.

Leonardo a Milan cette semaine pour boucler l'opération Hakimi