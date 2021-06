Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris, Barça… Cette énorme révélation sur le feuilleton Depay !

Publié le 22 juin 2021 à 1h45 par H.G.

Alors que le PSG a un temps été annoncé sur les traces de Memphis Depay, le club de la capitale aurait en réalité laissé le champ libre au FC Barcelone.

La guerre continue entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ! En effet, tandis que tout indiquait que Georginio Wijnaldum rejoindrait le club catalan, Leonardo a fait irruption dans le dossier et est parvenu à arracher la signature de l’international néerlandais au nez et à la barbe du Barça. Et si l’on en croit certaines informations parues dans la presse, un risque similaire existait dans le dossier Memphis Depay. En effet, tandis que le deal tardait à se concrétiser avant son officialisation ce samedi, il a été annoncé que le PSG faisait partie des clubs intéressés par son profil.

Le PSG ne voulait pas de Memphis Depay