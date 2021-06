Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une officialisation imminente pour Donnarumma ? La réponse !

Publié le 21 juin 2021 à 21h45 par H.G.

Bien que Gianluigi Donnarumma a passé sa visite médicale ce lundi, l’officialisation de son arrivée ne devrait pas intervenir avant encore quelques heures.

Le Paris Saint-Germain tient peut-être déjà sa deuxième recrue estivale ! En effet, après Georginio Wijnaldum, le club de la capitale serait en passe d’enregistrer la venue Gianluigi Donnarumma, lui qui arrive au terme de son contrat à l’AC Milan le 30 juin prochain. Un accord aurait été trouvé sur les contours d’un contrat de cinq ans, tandis que l’italien aurait passé sa visite médicale ce lundi comme l’ont rapporté Sky Sport et Alfredo Pedulla.

L’officialisation de Gianluigi Donnarumma au PSG n’est pas pour tout de suite…