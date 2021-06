Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est enfin bouclé pour la deuxième recrue de Leonardo !

Publié le 21 juin 2021 à 17h45 par Th.B.

Alors que Gianluigi Donnarumma se trouve de plus en plus proche du PSG les jours passant, sa venue serait désormais entérinée puisque le portier de la sélection italienne aurait passé sa visite médicale ce lundi à Rome.

Après Georginio Wijnaldum pour qui l’officialisation de son arrivée a eu lieu le 10 juin dernier, Leonardo pourrait bien avoir bouclé la venue d’un autre agent libre. D’ailleurs, ce lundi, La Gazzetta dello Sport a révélé que Gianluigi Donnarumma allait passer sa visite médicale à Rome ce lundi pour que l’opération soit totalement bouclée avec le PSG. Et le Paris Saint-Germain aurait vu le portier de la Squadra Azzura effectuer son dernier pas vers le PSG.

Visite médicale effectuée pour Donnarumma !