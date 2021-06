Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta tacle le PSG pour Georginio Wijnaldum !

Publié le 21 juin 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que le PSG est parvenu à arracher la signature de Georginio Wijnaldum face au FC Barcelone, le club catalan ne semble pas digérer cet échec.

Tout indiquait que Georginio Wijnaldum rejoindrait le FC Barcelone, lui qui arrivait au terme de son contrat le 30 juin prochain à Liverpool. Seulement voilà, comme l’a reconnu son agent, le Paris Saint-Germain est finalement arrivé et a réussi à se montrer plus rapide pour boucler le deal. De ce fait, l’arrivée de l’international néerlandais au PSG a été officialisée il y a un peu moins de deux semaines, faisant de lui la première recrue estivale du club parisien. Et vu les propos tenus par Joan Laporta ce dimanche, tout indique que le FC Barcelone a l’issue de ce dossier ne travers de la gorge…

« Il y a des clubs-États qui peuvent avoir n'importe quel joueur »