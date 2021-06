Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision fracassante prise dans ce dossier à 35M€ ?

Publié le 22 juin 2021 à 0h45 par La rédaction

Le FC Barcelone aurait pris la décision de se retirer du dossier Robin Gosens en raison de son prix. Une bonne nouvelle pour le PSG, qui suit l'international allemand.

Robin Gosens n’a pas attendu le début de l’Euro pour intéresser les dirigeants des plus grandes équipes du continent. Agé de 26 ans, l’international allemand s’est montré performant la saison dernière sous les couleurs de l’Atalanta et a attiré la lumière sur lui. Le Real Madrid, la Juventus, l’Inter, mais aussi le PSG ont été annoncés sur ses traces. Selon les informations de TMW , le club parisien aurait contacté les dirigeants italiens afin d’évoquer une possible arrivée de Gosens. Mais l’Atalanta aurait fixé ses exigences dans ce dossier.

Le FC Barcelone aurait mis de côté le dossier Gosens