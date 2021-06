Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Terrible nouvelle pour Laporta avec Coutinho !

Publié le 21 juin 2021 à 23h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait se séparer de Philippe Coutinho cet été, aucun club ne s’activerait de manière dans l’optique de l’enrôler.

Revenu d’un prêt concluant au Bayern Munich lors de la saison 2019/2020, Philippe Coutinho n’a pas réussi à confirmer cette bonne dynamique au FC Barcelone au cours de cet exercice. En effet, performant au début, l’international brésilien a peu à peu disparu avant de se blesser au genou et de passer la seconde partie de saison sur le carreau. En conséquence, le Barça aurait perdu tout espoir en Philippe Coutinho et voudrait le vendre au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Mais tout indique que cette tâche ne sera pas des plus simples…

Les clubs intéressés temporisent pour Philippe Coutinho !