Mercato - Real Madrid : Ce joueur d’Ancelotti a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 22 juin 2021 à 0h00 par H.G.

Alors qu’il a passé la saison 2020/2021 en prêt à l’AC Milan, Brahim Diaz n’aurait d’yeux que pour les Rossoneri en cas de nouveau départ cet été.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Brahim Diaz a rejoint l’AC Milan pour cette saison 2020/2021. Et le moins que l’on puisse dire est qu’il s’y est plutôt distingué, à tel point que l’écurie lombarde souhaiterait réitérer l’expérience en incluant cette fois une option d’achat dans le deal. Cependant, pour l’heure, aucune décision n’aurait été prise par le Real Madrid, et une réunion serait prévue à la reprise entre Carlo Ancelotti et Brahim Diaz pour trancher son avenir.

Brahim Diaz veut retrouver l’AC Milan s’il quitte le Real Madrid cet été