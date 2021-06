Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Ça s'emballe en coulisse pour cette piste défensive !

Publié le 21 juin 2021 à 20h45 par A.D.

Très performant sous les couleurs de l'Atalanta, Robin Gosens ne manquerait pas de prétendants. En effet, le PSG, le FC Barcelone, la Juventus et l'Inter devraient se disputer le recrutement du latéral gauche allemand cet été.

Robin Gosens pourrait ne plus faire long feu à l'Atalanta. Alors qu'il enchaine les grosses prestations cette saison, que ce soit avec La Dea ou la sélection allemande, l'arrière gauche de 26 ans aurait alarmé Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG aurait succombé au charme de Robin Gosens et aurait déjà approché l'Atalanta pour tenter de le recruter cet été. Toutefois, Leonardo serait loin d'être seul sur ce dossier et devrait livrer une véritable bataille royale lors du prochain mercato.

Le Barça, la Juve et l'Inter en action pour Robin Gosens ?