Mercato - PSG : Une piste de Leonardo est fixée à 35M€ !

Publié le 21 juin 2021 à 13h45 par A.D.

Auteur d'une grosse saison, Robin Gosens aurait tapé dans l'oeil du PSG et de plusieurs autres écuries européennes, dont le FC Barcelone. Prêt à vendre son latéral gauche cet été, l'Atalanta ne compterait pas négocier pour moins de 35M€ et envisagerait de céder son protégé au plus offrant.

Depuis le début de la saison, Robin Gosens enchaine les prestations de hautes volées, que ce soit avec l'Atalanta ou la sélection allemande. A tel point qu'il aurait alerté bon nombre d'écuries européennes, dont le PSG et le FC Barcelone. Alors que Robin Gosens affolerait l'Europe, La Dea compterait bien en profiter et espérerait empocher la plus grosse enveloppe possible pour sa vente.

Un transfert à 35M€ minimum pour Robin Gosens ?