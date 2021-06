Foot - Mercato

Mercato : Le départ d’un cadre du LOSC se confirme !

Publié le 21 juin 2021 à 23h05 par La rédaction

Alors qu’il a été annoncé du côté de l’Atalanta, Sven Botman pourrait bel et bien rejoindre l’écruie italienne prochainement.

Après une excellente saison avec le LOSC, Sven Botman a attiré les regards plusieurs écuries européennes. Et visiblement, c’est l’Atalanta qui pourrait prochainement rafler la mise si l’on en croit les informations dévoilées par Fabrizio Romano ce lundi soir. En effet, selon le journaliste italien, le club italien pousserait dans l’optique de sa venue. Sven Botman serait même la cible prioritaire en défense de l’écurie bergamasque, et ce alors que des clubs de Premier League étaient intéressés par son profil cet hiver. À suivre…