Mercato - Barcelone : Memphis Depay s’enflamme pour son arrivée !

Publié le 21 juin 2021 à 22h00 par H.G.

Alors que son arrivée au FC Barcelone a été officialisée ce samedi, Memphis Depay a confié toute sa joie rejoindre le club catalan.

Le dossier a pris du temps à se régler, mais la venue de Memphis Depay a enfin été officialisée ce samedi ! Ce faisant, le FC Barcelone a recruté son deuxième attaquant arrivé librement au cours de ce mercato estival après Sergio Agüero et a ainsi réglé pour de bon le chantier de la succession de Luis Suarez, parti il y a un an à l’Atlético de Madrid. Et de son côté, le désormais ex-attaquant de l’Olympique Lyonnais n’a pas caché toute sa fierté d’avoir rejoindre le FC Barcelone, lui qui y a paraphé un contrat courant jusqu’au 30 juin 2023.

« Un rêve qui devient réalité »