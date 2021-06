Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare un énorme coup de balai au Barça !

Publié le 21 juin 2021 à 21h30 par Th.B. mis à jour le 21 juin 2021 à 21h55

Nommé président du FC Barcelone en mars dernier, Joan Laporta a de grandes ambitions pour le Barça et cela passerait pas un remodelage d’effectif conséquent. De nombreux départs seraient attendus.

Ancien président du FC Barcelone entre 2003 et 2010, période qui a vu le Barça remporter 2 titres de Ligues des champions notamment, Joan Laporta a été réélu président par les socios blaugrana au cours des dernières élections le 7 mars dernier. Et le nouveau patron du Barça veut redorer le blason du club culé. Pour ce faire, Laporta a déjà enregistré les venues de Sergio Agüero, d’Eric Garcia, d’Emerson Royal et de Memphis Depay. Cependant, à l’occasion d’une assemblée générale au Camp Nou dimanche, Joan Laporta a révélé vouloir témoigner des arrivées de 3 ou 4 joueurs supplémentaires.

Pjanic, Griezmann, Dembélé poussés vers la sortie ?