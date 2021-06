Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi a tranché pour son avenir !

Publié le 21 juin 2021 à 12h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi devrait parapher un tout nouveau contrat avec le Barça. Selon un proche du joueur, le capitaine du FC Barcelone ne se verrait en aucun cas rejoindre un autre club cet été.

Le 30 juin, Lionel Messi sera libre de tout contrat. Alors qu'il peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit du Barça, l'international argentin n'aurait pas encore scellé son avenir. Une situation qui inquiète Joan Laporta, le nouveau président blaugrana. « J'espère que (Lionel) Messi signera le contrat et qu'il sera là pour encore de nombreuses années. Nous y travaillons. Je voudrais vous annoncer la bonne nouvelle » , a-t-il déclaré lors de l’assemblée du FC Barcelone de ce dimanche.

Lionel Messi exclut un départ