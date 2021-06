Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta interpelle Lionel Messi !

Publié le 20 juin 2021 à 20h00 par Th.B. mis à jour le 20 juin 2021 à 20h03

Alors que son contrat court jusqu’au 30 juin, Lionel Messi semblerait à ce jour plus proche d’une prolongation que d’un départ. Et le président du FC Barcelone a affiché sa sérénité.

« Qui gagnera la bataille avec Lionel Messi ? Nous. Le Barça. Il n'y a pas de stress car il y a beaucoup de communication, nous comprenons la position de l'autre partie et nous savons ce que nous voulons tous, donc on est tranquille » . Ce dimanche, Joan Laporta a tenu ce discours à l’occasion d’un entretien accordé à La Vanguardia. Le président du FC Barcelone a clairement affiché son optimisme pour la prolongation du contrat de Messi courant jusqu’au 30 juin prochain. Alors que le PSG et Manchester City ont longtemps été liés au nom de Lionel Messi, il semblerait que l’élection de Laporta à la présidence du Barça le 7 mars dernier ait inversé la tendance.

« Je voudrais vous annoncer la bonne nouvelle »