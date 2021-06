Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations sur la rumeur Samuel Umtiti

Publié le 20 juin 2021 à 19h15 par Th.B.

Alors que l’OM continue de remodeler son effectif dans le cadre du mercato, plusieurs rumeurs les plus folles les unes des autres prennent de l’ampleur. Néanmoins, il ne faudrait pas compter sur une arrivée de celui qui est devenu indésirable au FC Barcelone, à savoir Samuel Umtiti.

Nommé président de l’OM en février dernier, Pablo Longoria travaillerait depuis un moment déjà d’arrache pied et de concert avec Jorge Sampaoli sur le mercato estival de l’OM. Après l’officialisation du transfert de Gerson et celle imminente de Konrad de la Funte, l’OM aurait la forte volonté de boucler plusieurs coups comme Thiago Almada et surtout David Luiz qui serait emballé par l’idée de rejoindre l’OM. Cependant, l’ancien du PSG ne serait pas l’unique piste enclenchée par Pablo Longoria dans ce secteur de jeu.

Pour Samuel Umtiti, rien à signaler