Mercato - OM : Longoria lâche l'affaire dans deux dossiers chauds !

Publié le 20 juin 2021 à 18h10 par La rédaction

Cherchant à reconstruire le milieu de terrain de Jorge Sampaoli cet été, Pablo Longoria aurait ciblé quelques joueurs, dont Thiago Almada et Amine Adli. Néanmoins, ces deux pistes se seraient nettement refroidies ces dernières semaines.

En vue du prochain mercato estival, Frank McCourt a annoncé l’arrivée de 12 joueurs. Ainsi, Pablo Longoria se serait mis au travail concernant plusieurs dossiers. Alors que Boubacar Kamara est annoncé sur le départ, et que Valentin Rongier ne devrait pas être retenu en cas d'offre, le président de l’OM poursuivrait sa rénovation du milieu de terrain. Plusieurs joueurs ont été évoqués du côté du club phocéen comme Gerson, mais aussi Matteo Guendouzi comme le 10sport.com vous l'avait révélé, Thiago Almada et Amine Adli. Néanmoins, les négociations n’auraient pas grandement évolué pour ces deux derniers.

Ça se refroidit pour Almada et Adli