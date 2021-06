Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce fracassante de Laporta sur la suite du recrutement !

Publié le 20 juin 2021 à 11h00 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta a fait le point sur ce mercato estival et a annoncé que d'autres renforts devraient arriver dans les prochaines semaines en Catalogne.

Malgré une situation financière catastrophique, le FC Barcelone est parvenu à se renforcer lors de ce mercato estival en attirant notamment des joueurs libres. En fin de contrat avec Manchester City, Eric Garcia et Sergio Agüero ont rejoint le club catalan et évolueront aux côtés de Memphis Depay, dont l’arrivée a été officialisée ce samedi. Le FC Barcelone a toutefois accepté de verser 9M€ au Bétis pour s’attacher définitivement les services d’Emerson Royal. Et le mercato estival est loin d’être terminé.

Le mercato estival du Barça n'est pas encore terminé