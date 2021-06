Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est clair pour Antoine Griezmann !

Publié le 20 juin 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone chercherait à se séparer de lui, Antoine Griezmann compte bien aller au bout de son contrat avant de se lancer à la quête du rêve américain.

Depuis l’élection de Joan Laporta à la tête de la présidence du FC Barcelone le 7 mars dernier, le nouveau patron du Barça semble travailler sur les prolongations de contrat de Lionel Messi et d’Ousmane Dembélé notamment. Néanmoins, en ce qui concerne l’avenir d’Antoine Griezmann, il pourrait s’écrire ailleurs qu’en Catalogne aux yeux de Laporta. En effet, le président culé serait prêt à vendre Griezmann afin de pouvoir financer certaines de ses opérations sur le marché. Cependant, il n’est pas dans les plans du principal intéressé de plier bagage.

Pas de départ de Barcelone pour le moment, mais un avenir en MLS