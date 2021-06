Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme annonce d'Antoine Griezmann sur son avenir !

Publié le 19 juin 2021 à 10h30 par T.M.

Annoncé sur le départ cet été au FC Barcelone, Antoine Griezmann n’a pas prévu de partir. Du moins pas maintenant…

Après avoir déjà acté les arrivées de Sergio Agüero et Eric Garcia au FC Barcelone, Joan Laporta veut encore se montrer actif sur le mercato. Or, pour cela, il faut de l’argent et actuellement, les finances blaugrana sont dans le rouge. Il faut donc faire rentrer de l’argent dans les caisses et pour cela, plusieurs joueurs vont être poussés vers la sortie. Et à ce sujet, il est souvent question d’un possible départ d’Antoine Griezmann. Ayant déjà passé deux ans au Barça, le Français pourrait donc faire ses valises, lui qui rencontre encore certaines difficultés avec les Blaugrana. Cependant, dans l’immédiat, quitter Barcelone n’est pas dans les plans de Griezmann.

« Le bon moment pour partir aux États-Unis… »