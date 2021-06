Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez veut activer une piste à 80M€ pour oublier Varane !

Publié le 19 juin 2021 à 8h30 par B.C.

Alors que le départ de Raphaël Varane se précise, le Real Madrid se penche d’ores et déjà sur sa succession, et le profil de Jules Koundé ne laisserait pas indifférent Florentino Pérez.

Le secteur défensif du Real Madrid pourrait subir de gros bouleversements durant l’intersaison. Alors que le départ de Sergio Ramos est d’ores et déjà acté, Raphaël Varane pourrait suivre. Le Français s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat et n’envisage pas pour l’heure de prolonger. Une situation que souhaiterait rapidement régler Florentino Pérez, voulant absolument éviter de laisser son joueur partir libre en 2022. Ainsi, s’il refusait de renouveler son bail, Varane pourrait être poussé vers la sortie dès cet été, une situation qui n’a pas échappé au PSG, à Chelsea ou encore à Manchester United. Les Merengue n’ont pas l’intention d’empêcher le départ de leur champion du monde et auraient même une idée précise de son successeur.

Objectif Jules Koundé pour le Real Madrid ?