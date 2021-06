Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : MLS, retraite… Antoine Griezmann a tout prévu !

Publié le 19 juin 2021 à 12h30 par T.M.

Alors que l’avenir d’Antoine Griezmann est au centre des interrogations, l’attaquant du FC Barcelone a fait part de ses plans pour la suite de sa carrière.

Arrivé à l’été 2019 au FC Barcelone, Antoine Griezmann vient d’achever sa deuxième saison en Catalogne. Mais cela pourrait bien être sa dernière. En effet, alors que Joan Laporta a de grandes idées pour ce mercato estival, le départ de Griezmann pourrait permettre d’exaucer les souhaits de son présidents. Sous contrat jusqu’en 2024, le champion du monde pourrait ainsi faire ses valises cet été, même si cela ne semble pas être ce qu’il a prévu. A l’occasion d’un entretien accordé au Figaro , Antoine Griezmann a dévoilé son plan de carrière qui l’amènerait à rejoindre la MLS une fois qu’il aura terminé son contrat avec le FC Barcelone, c’est-à-dire dans 2 ans. « Est-ce toujours mon souhait d’aller aux Etats-Unis à 32-33 ans ? Il me reste encore trois ans à tenir. Je dois faire attention à ma ligne, car à tout moment je peux glisser… Mon contrat avec Barcelone court jusqu’en juin 2024 et après je pense que ce sera le bon moment pour partir aux États-Unis. J’adore ce pays, cette culture, la NBA et l’envie de découverte me guide, mais j’ai aussi une famille à bouger. J’aimerais bien terminer ma carrière là-bas mais en étant bon sur le terrain et remporter la MLS, pas débarquer avec plus rien dans les jambes et ne ressembler à rien sur le terrain. Ça n’aurait aucun sens », a confié Antoine Griezmann.

« C’est loin d’être fini le football pour moi »