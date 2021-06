Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Varane prend un gros tournant !

Publié le 19 juin 2021 à 14h10 par Th.B. mis à jour le 19 juin 2021 à 15h26

Alors que son nom ne cesse d’être évoqué dans la presse au rayon des transferts, Raphaël Varane est notamment annoncé au PSG alors qu’au Real Madrid, on se préparerait à son départ.

En plus de Sergio Ramos qui a pour sa part quitter le club merengue jeudi en raison de l’expiration de son contrat, le PSG penserait à Raphaël Varane pour renforcer sa charnière centrale cet été. Le défenseur du Real Madrid est sous contrat jusqu’en juin 2022 et serait susceptible d’aller voir ailleurs dès cet été après avoir passé 10 saisons à la Casa Blanca . Dans la journée de vendredi, le journaliste Sergio Quirante de la chaîne Gol a confié qu’une fois que l’Euro aura touché à sa fin, Raphaël Varane annoncerait sa décision de quitter le Real Madrid.

Un départ déjà entériné pour Raphaël Varane ?