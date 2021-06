Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta active un plan B à 35M€ en attaque !

Publié le 19 juin 2021 à 17h00 par La rédaction

Le FC Barcelone est sur tous les fronts lors de ce mercato estival. Après avoir déjà acté trois nouvelles recrues, Joan Laporta ne compterait pas s'arrêter là.

Le Barça est insatiable. Le club catalan est très actif cet été pour renforcer son effectif après une saison décevante. Sergio Agüero, Eric García et Emerson Royal ont déjà officiellement rejoint les rangs blaugrana . Dans les heures qui viennent, c'est Memphis Depay qui devrait s'engager librement en faveur du FC Barcelone. Désormais, les dirigeants barcelonais souhaiteraient recruter un attaquant international en pointe. Si les noms d'Erling Haaland et de Lautaro Martínez sont évoqués, le président du Barça Joan Laporta multiplierait les pistes.

André Silva en plan B ?