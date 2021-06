Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà fixé pour cette pépite anglaise !

Publié le 19 juin 2021 à 16h15 par Th.B.

Potentiellement intéressé par le profil de Ben White, le PSG devrait cependant se montrer patient pour le défenseur central de Brighton qui aimerait pouvoir étudier différentes offres.

En quête d’un défenseur central pour enfin pallier le départ de Thiago Silva, le PSG songerait notamment à Raphaël Varane ou encore Sergio Ramos. Néanmoins, là ne résideraient pas les uniques options prises en considération par Leonardo et la direction sportive parisienne. En effet, comme Duncan Castles l’a récemment révélé sur le Transfer Window Podcast, il existerait un intérêt certes moindre du PSG, mais bien réel pour Ben White. Cependant, il se pourrait que Arsenal grille la priorité au PSG pour le défenseur central de Brighton.

Ben White prêt à faire monter les enchères