Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La menace Guardiola s'éloigne pour Harry Kane !

Publié le 19 juin 2021 à 21h45 par A.C.

Pep Guardiola aimerait attirer Harry Kane à Manchester City, alors que l’attaquant semble vouloir quitter Tottenham cet été.

Véritable icône de Tottenham, son club formateur, Harry Kane a effrayé ses supporters. Avant le début de l’Euro, le capitaine de l’Angleterre a en effet clairement évoqué un possible départ au cours de ce mercato estival. « Je pense qu'il y a définitivement une conversation à avoir » a déclaré Kane, sur Sky Bet . « C'est un moment où je dois réfléchir et avoir une conversation avec le président. J'espère que nous avons une assez bonne relation. Après 16 ans, j'espère que nous pourrons avoir une conversation honnête ». Suffisant pour alerter Tottenham, mais surtout les plus grands clubs d’Europe, qui salivent à l’idée de pouvoir recruter un joueur de la trempe de Kane. C’est le cas du Paris Saint-Germain, où il peut compter sur un soutien de poids en la personne de Mauricio Pochettino, son ancien entraineur à Tottenham. Le profil de Kane serait d’ailleurs parfait pour Neymar et Kylian Mbappé, puisqu’il est beaucoup plus polyvalent et mobile qu’un Mauro Icardi, se révélant être un passeur redoutable en plus d’un buteur de haut niveau.

Joao Felix plutôt que Kane pour Manchester City ?