Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Harry Kane aurait pris une grosse décision pour son avenir !

Publié le 19 juin 2021 à 1h45 par La rédaction

Harry Kane voudrait quitter Tottenham dès cet été, le PSG et Manchester City pourraient se disputer sa venue. Cependant, l’attaquant anglais aurait déjà fait son choix sur sa future destination et privilégierait le club de Pep Guardiola.

Alors que Tottenham a affiché de grosses difficultés cette année et s'est même séparé de son entraineur José Mourinho en cours de saison, une autre mauvaise nouvelle vient s’ajouter à la liste du président des Spurs Daniel Levy. En effet, Harry Kane souhaiterait dès cet été quitter Tottenham pour rejoindre un club avec de plus grosses ambitions. L’attaquant anglais se retrouverait notamment sur les tablettes du PSG et de Manchester City. Harry Kane aurait lui déjà fait son choix, et préférerait rejoindre l’équipe de Pep Guardiola.

Harry Kane préférerait Manchester City