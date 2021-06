Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouvelle piste activée pour remplacer Umtiti ?

Publié le 18 juin 2021 à 22h00 par A.C.

Le FC Barcelone chercherait des défenseurs centraux en ce mercato estival, avec le possible départ de Samuel Umtiti.

Il va y avoir du changement cet été au FC Barcelone. Alors que les avenirs de Samuel Umtiti et de Clément Lenglet sont plus flous que jamais, au Barça on s’active pour leur trouver des remplaçant. Un est déjà arrivé avec Eric Garcia, qui a retrouvé son club formateur à la fin de son contrat avec Manchester City. Le prochain pourrait arriver d’Italie, puisque la presse parle d’un intérêt prononce pour Alessio Romagnoli, dont le contrat avec le Milan AC se termine dans tout juste un an. Mais le Barça semble également regarder en Angleterre...

Koeman propose Ginter !