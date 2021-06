Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La mise au point d’Aymeric Laporte sur son avenir !

Publié le 18 juin 2021 à 13h10 par T.M.

A la recherche d’un défenseur central, le FC Barcelone ferait d’Aymeric Laporte sa priorité. Actuellement à l’Euro avec l’Espagne, le joueur de Manchester City a fait le point.

Ayant déjà acté le renfort d’Eric Garcia, le FC Barcelone voudrait encore renforcer sa défense centrale, notamment dans l’axe droit. En effet, Samuel Umtiti étant sur le départ et Clément Lenglet ayant déçu, du renfort serait recherché. Et pour cela, les Blaugrana se tournerait encore vers Manchester City puisqu’Aymeric Laporte serait érigé en priorité. Barré par John Stones et Ruben Dias, l’ancien de l’Athletic Bilbao pourrait se laisser tenter par un retour en Espagne, même si cela ne l’obsède pas actuellement.

« Ce qui doit arriver, arrivera »