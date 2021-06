Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aymeric Laporte est interpellé par... une recrue du Barça !

Publié le 17 juin 2021 à 22h30 par La rédaction

Nouvelle recrue du Barça, Eric Garcia a été interrogé sur la rumeur Aymeric Laporte. Et l’ancien joueur de Manchester City n’a pas tari d’éloges à l’égard de son coéquipier en sélection…

De retour dans son club formateur, Eric Garcia va enfin connaître l’équipe première du Barça. Lors de son premier passage, le défenseur central de 20 ans n’a pas connu la moindre minute en professionnel. Après une expérience à Manchester City, l’international espagnol est de retour en Catalogne. Et il pourrait voir l’un de ses coéquipiers en sélection le rejoindre d’ici peu…

« S’il vient, c’est évidemment un grand joueur »