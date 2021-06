Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Depay, Laporta a fixé sa grande priorité pour le recrutement !

Publié le 18 juin 2021 à 12h00 par D.M.

Le FC Barcelone espère toujours recruter Matthijs de Ligt lors de ce mercato estival, mais la Juventus n'a pas l'intention de se séparer du défenseur central.

Matthijs de Ligt est un vieux souhait du FC Barcelone. L’international néerlandais était déjà annoncé dans le viseur du club catalan en 2019, mais il avait décidé de rejoindre la Juventus. Sous contrat jusqu’en 2024 avec la formation italienne, le défenseur central continue d’être ciblé par Joan Laporta. De Ligt avait d’ailleurs réagi à l’intérêt du FC Barcelone en mai dernier : « Je suis très heureux à la Juve. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Je me sens bien sur le terrain et j'ai apprécié. Est-ce qu'ils me laisseraient partir? Il y a beaucoup de clubs qui ont des problèmes d'argent, mais vous devriez demander au club. Je ne sais pas. Ces [rumeurs de Barcelone] n’ont plus de sens maintenant. Ce n’est pas important pour moi et personne ne m’en a informé ».

De Ligt, grande priorité de Laporta